Москва. Абоненты Tele2 смогут переносить неиспользованные минуты разговора, смс и интернет-трафик на следующий месяц. Об этом журналистам пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Сергей Эмдин.

Оператор связи запустил несколько новых услуг. Так, «Перенос остатка» начал функционировать с 26 января для пакетных тарифов. Сервис позволяет переносить неиспользованные минуты, смс и интернет-трафик на следующий месяц при условии, что абонент вовремя пополнить счёт. Совершать каких-то лишних действий, например, менять тарифный план не нужно.

Также Tele2 запустил финансовые услуги. Вместе с Touch Bank компания выпустила банковскую карту, которая предлагает пониженный тариф за обслуживание и кэшбэк в размере 10% при оплате услуг связи оператора.

В 2017 году Tele2 и Сбербанк планируют запустить виртуальный оператор связи.

«В конце прошлого года были подписаны все документы. В феврале - марте мы планируем запустить пилотный проект в одном из регионов. До конца года планируем распространить виртуального оператора на всю территорию страны», — заявил Сергей Эмдин.