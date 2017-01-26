Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прошла очередная 78 телефонная линия по вопросам, касающимся слоев населения, нуждающихся в поддержке государства. Прием по тематике социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, осуществлялся в 34 местных отделениях партии «Единая Россия».

В четверг, 26 января, приняли 268 обращений граждан. Самыми популярными из них стали вопросы получения субсидий и льготных займов гражданами для улучшения жилищных условий (28%).

«В нашей республике ежегодно выделяется 20 млн рублей на безвозмездную субсидию для многодетных. В прошлом году эту субсидию получили 39 семей, но надо сказать, что в очереди в муниципалитетах сейчас стоят еще более 1,5 тыс. человек. Эта работа будет продолжена. На этот год у нас тоже запланировано 20 млн на безвозмездную субсидию», - сказала первый заместитель министра социальной, семейной и демографической политики Удмуртии Елена Саламатова.

Она также уточнила, что в регионе более 5 тыс. человек подали заявление на бесплатное предоставление земельных участков, из них 2 тыс. 343 человека уже получили землю.

Вторым по популярности стал вопрос об оказании инвалидам помощи в обеспечении необходимым оборудованием и жизненно необходимыми лекарственными препаратами (18%).

«На сегодняшний день эти вопросы решаются фондом социального страхования, что обращаться нужно туда», - уточнила руководитель по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» министерства труда и социальной защиты России Екатерина Мухаметгалеева.

9% вопросов составили обращения по поводу порядка получения группы инвалидности и 5% - вопросы о проблематичности записи на прием в больницах к узким специалистам и обеспечение санаторно-курортным лечением.

По словам первого заместителя министра социальной, семейной и демографической политики Удмуртии, отдельным значимым блоком вопросов стало присвоение гражданам звания «Ветеран труда». В связи с этим, Елена Саламатова напомнила о новшествах законодательства, вступивших в силу с 1 июля 2016 года.

«Вопросы сейчас становятся очень актуальными. У нас немножко поменялось законодательство федеральное. С 1 июля 2016 года если мы брали все грамоты федерального значения, то с 1 июля 2016 года каждое ведомство российское должно выбрать одну награду, которая служит для присвоения звания «Ветеран труда», - подытожила итоги телефонной линии Саламатова.

Отметим, что в 2016 году наибольший процент обращений составляли вопросы записи к врачам в лечебных учреждениях региона и обеспечение санаторно-курортными путевками.

Телефонная линия по вопросам соцподдержки граждан прошла в Удмуртии