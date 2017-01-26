Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала четвертой в Приволжском федеральном округе по рождаемости в 2016 году. По показателю смертности регион занял 11 позицию из 14 возможных, сообщила журналистам на пресс-конференции в четверг, 26 января, первый запред Госсовета Удмуртии Светлана Кривилева.

«Количество рождений снизилось на 1166. У нас их было в 2015 году 22 361, стало 21 195, но снизилось количество смертей на 449. 21 195 рождений в 2016 году и 19 105 смертей», - сказала Кривилева.

Основными причинами смерти населения Удмуртии в целом стали: на первом месте – заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркты и инсульты), второе место – онкология, третье место – травмы, четверто место – заболевания желудочно-кишечного тракта, пятое – болезни дыхательной системы.

«У трудоспособного населения на первом месте – травмы и алкоголь. На втором – сердечно-сосудистые, на третьем- желудочно-кишечный и на четвертом – онкология», - уточнила Кривилева.

Продолжительность жизни в Удмуртии составила 70 лет, тогда как в целом по России – 72 года.