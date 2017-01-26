Пенза. Один человек погиб в результате обрушения кровли на ТЭЦ в Пензе. Как сообщает ПензаNews, других пострадавших нет.

СРОЧНО!!! Взрыв на ТЭЦ в Пензе. 26.01.17

«Обнаружен один пострадавший. Отвезли в больницу. По последней информации, погиб. Завалов никаких нет», - цитирует издание заместителя начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрия Козлова.

Сейчас на месте работают спасатели и пожарные, помогающие восстановить кровлю.

Спасатели считают, что обрушение кровли произошло, по всей вероятности, из-за ветхости здания.

Теплоснабжение в Пензе не нарушено.