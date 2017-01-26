Ижевск. Удмуртия. Наркосбытчики в Удмуртии перешли с интернет-сайтов на мессенджеры Viber и Whatsapp. Об этом на коллегии министерства внутренних дел Удмуртской Республики рассказал глава ведомства Александр Первухин.

«Ситуация с распространение психотропных веществ становится катастрофической и переходит в уровень субкультуры. Уже сейчас многие родители считают, что ничего страшного не происходит, если их ребенок «не много курит», «не много употребляет». Руководители многих юридических лиц, учебных заведений считают, что нормой, что наркоманы продолжают учиться и работать у них», - посетовал министр.

При этом глава силового ведомства отметил, что за минувший год в республике снизилось количество наркопотребителей. Кроме того, уменьшилось число смертельных отравлений – с 14 в 2015 году до 2 в 2016 году. Помощь в связи с передозировкой потребовалась 104 подросткам (в 2015 году было 175).

«Пожалуй, главное, чего удалось достигнуть за минувший год – ни одной детской смерти от наркотиков. В 2015 было 3», - отметил Первухин.