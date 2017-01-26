США. У 33 человек в США летом 2016 года медики зафиксировали «зомбированное состояние». Ученым удалось выяснить причину такого поведения, пишет Газета.

Когда сотрудники «скорой помощи» обследовали «пострадавших», они вели себя словно зомби, глядя перед собой, медленно отвечали на вопросы медиков. Сразу причину такого состояния выяснить не удалось.

Недавний анализ образцов крови пострадавших показал, что во всем была виновата передозировка синтетическим каннабиоидом. Впервые удалось точно проанализировать этот наркотик.

Дело в том, что производители периодически меняют их формулу, чтобы обойти закон о запрете определенных веществ. Эти соединения не похожи на те, с которыми обычно работают токсикологи, поэтому их сложно обнаружить.