Ижевск. Удмуртия. В министерстве внутренних дел России по Удмуртии начали проверку после публикации скандального видео с участием сотрудника ГИБДД и автолюбителя. На кадрах видно как инспектор наставляет на водителя табельное оружие, однако мужчина все равно отказывается выходить из машины. Случай произошел 4 января на загородной трассе Воткинск-Ижевск. Об этом и других важных событиях региона в традиционном обзоре от корреспондентов информационного агентства «Сусанин»

Удмуртия в минуту 26 января 2017 года

Крыша поехала:

700 тысяч рублей потратила ижевская управляющая компания на ремонт обрушившейся балки в доме на 50 лет ВЛКСМ. Сейчас там необходимо выполнить капремонт. Власти решают вопрос по срокам его проведения. Изначально дом входил в список ремонтируемых в 2019-2022 годах, однако работы нужно выполнить в ближайшее время.

Исполянть обязанности:

Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Удмуртской Республики назначили Анну Боталову. Соответствующее распоряжение подписал глава региона в среду, 25 января. Работу на новой должности она начнет с 27 января. Напомним, что ранее на этот пост был назначен Владимир Наумов. Ранее министром имущественных отношений Удмуртии был Рустэм Зайнуллин, который покинул пост 16 сентября 2016 года по собственному желанию.

Очередная «Кофемолка»:

Депутат и бизнесмен Андрей Осколков стал первым гостем «Кофемолки» в 2017 году. Политик рассказал ведущему Энвилю Касимову о проекте административной реформы региона, африканской охоте, театре, кофе и ответил на все каверзные вопросы.

Сокращение чиновников:

Глава Удмуртии Александр Соловьев подписал распоряжение о сокращении с 1 мая 2017 года численности госслужащих республики на 10%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 26 января, на официальном сайте региона. В нем сказано, что сокращение чиновников на 10% произойдет «от установленной предельной численности должностей государственной гражданской службы в соответствующих исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики, администрации глава и правительства Удмуртской Республики, и правительства Удмуртской Республики». О каком именно количестве людей идет речь неизвестно.

Продление «ареста»:

Депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов проведет под домашним арестом еще полгода. Ранее его обвинили в присвоении 43 миллионов. Эти деньги жильцы домов перечисляли за оплату водоснабжения.

Алкогольная зависимость:

Маме найденного на улице Льва Толстого в Ижевске в футболке мальчика помогут вылечиться от алкоголизма. Об этом рассказала журналистам начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД России по Удмуртской Республике Вероника Малькова.

По собственному желанию:

Руководителя агентства информатизации и связи республики Андрей Прокошев покинет свой пост по собственному желанию. Указ опубликовали на официальном сайте региона. Последним рабочим днем Прокошева станет 31 января 2017 года.