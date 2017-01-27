Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 27 января, православные Удмуртии отмечают именины Святой равноапостольной Нины. По данным Astromeridian, она является грузинской просветительницей, которая известна своими добрыми делами наряду с апостолами.

Именно Нина сделала все для принятия христианства в Грузии и обратила в Христову веру многих местных жителей.

В день Нины принято ухаживать за скотиной, колоть дрова взамен уже использованных. Конечно же, 27 января обращали внимание на природные явления и поведение животных, чтобы предсказать погоду.

Говорили: «На Нину почитай скотину». Так, особый почет 27 января выказывали коровам, поскольку они считались кормилицами для семьи. Родители давали своим дочерям в приданое именно коров и старались оберегать животных от болезней и порчи. Забивали корову только в исключительных случаях. Сами хозяева порой мясо не ели, а продавали его. Считалось, что после смерти забитая корова оплакивает своих хозяев. Именно 27 января благодарили коров за службу людям, убирали в хлеву, кормили скотину и верили, что животное обязательно отблагодарит хозяев за доброе отношение.

Народные приметы на 27 января:

1. Если вокруг Луны виден туманный круг – ожидай метели.

2. В холодный день петухи запели рано, и пошел снег – можно надеяться на скорое потепление.

3. На деревьях 27 января иней – жди оттепель.

4. Если по небу 27 января плывут белые облака, то морозы будут держаться еще долго.

5. Утром ворона каркает – будет вьюга и метель.

6. Если 27 января солнце после заката оставляет след «столбом» на небе – жди скорых и затяжных морозов.

7. Бледная Луна – примета к тому, что будет снег.

8. Ярко мерцают звезды – морозы будут крепкими.

9. Если в доме 27 января произошел пожар, нужно брызнуть коровье молоко в огонь, и пламя уменьшится.

10. Увидеть ночью 27 января во сне красную или черную корову либо быка – к скорой смерти.

11. Коровье молоко в этот день обладает чудодейственными свойствами – исцеляет от болезней, укуса змеи, ожогов и даже ударов молнией.