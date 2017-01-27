Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала пятой в Приволжском федеральном округе по миграционной убыли. В год она составляет примерно 2 177 человек, заявила в четверг, 26 января, первый зампред Госдумы Удмуртии Светлана Кривилева.

«65% из миграции – это внутренняя миграция из сел в города. 35% - это внешняя миграция - это все-таки Приволжский федеральный округ, в большей степени – Пермский край и Татарстан и Кировская область. Если говорить о зарубежье – это Украина, Узбекистан и Азербайджан», - уточнила Кривилева.