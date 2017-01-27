Ижевск. Удмуртия. Молодые семьи Удмуртии стали меньше рожать первенцев. Как сообщила журналистам на пресс-конференции в четверг, 26 января, первый зампред Госдумы Удмуртии Светлана Кривилева, в 2015 году первых рождений зарегистрировали 8 402, а в 2016 уже на 916 меньше – 7 486.

«Сейчас на съезде было сказано (17-й съезд партии «Единая Россия» - прим.ред.), что нужно разрабатывать уже какие-то меры по стимулированию рождения не третьих детей, а первых. Если количество первых рождений в 2015 году у нас было 8 402, то уже на минус 916 рождений первых в 2016. На 251 рождение минус – вторые дети и на 51 рождение – третьи. Конечно, есть увеличение рождения четвертых, пятых, шестых, седьмых детей, но это мизерные цифры, по-сравнению с тысячами первых, вторых и третьих», - сказала Кривилева.

Она также добавила, что в 2016 году в Удмуртии зарегистрировали меньше браков, нежели в 2015. Количество новых семей уменьшилось на 2700, с 11 400 до 8 604.

«Расторжение браков у нас тоже плюс 63», - подытожила Кривилева.