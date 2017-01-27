Ижевск. Удмуртия. В Ижевске компания ООО ПСК «Барс Гео», занимающаяся инженерными разработками в нефтегазовой отрасли, задолжала своим работникам 2,18 млн рублей по зарплате. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, директор учреждения не выплачивал деньги с марта по декабрь 2016 года.

«Период полной невыплаты составил свыше двух месяцев, частичной - свыше трех месяцев», - говорится в сообщении ведомства.

Потерпевшими стали 33 человека.

В отношение 53-летнего руководителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).

Следователи провели выемку документов о финансово-хозяйственной деятельности и назначили судебно-бухгалтерскую экспертизу. Известно, что подозреваемый уже погасил 300 тыс. из образовавшегося долга.