Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре пятница, 27 января. Пока вы готовитесь к последнему на этой неделе трудовому утру, мы расскажем обо всех самых интересных новостях и сюжетах, которые приготовили для своих читателей и зрителей онлайн СМИ Удмуртии.

Журналисты «Комсомольской правды» в Ижевске пообщались с автолюбителями, которые попробовали оформить страховой полис ОСАГО в электронном виде.

«В январские праздники я сел за компьютер и попытался купить полис на сайтах 5 страховщиков. Не купил в итоге ни на одном, - рассказал изданию автомобилист Сергей Калабин.

По словам Калабина, в какой-то момент, когда пользователь заполняет в сети необходимые документы, сайт страховщика просто зависает и больше ничего нельзя сделать. Код подтверждения, который приходил к мужчине 8 раз в смс сообщениях на телефон, так же ни разу не подошел.

Съемочная группа ГТРК «Удмуртия» побывала в Селтинском районе, где назрел конфликт между родителями старшеклассников и районной администрацией. В деревне Гобгурт недавно построили новую школу на 54 человека, однако местных выпускников чиновники отправили на автобусе в другое образовательное учреждение, находящееся за несколько километров от их дома. Глава района объяснил журналистам, что таким образом власти хотели сэкономить. В итоге ученики выпускного класса оказались в непростых условиях, а классы новой школы заполнены лишь на 40%.

Образовательный конфликт назрел в Селтинском районе

Интернет газета «День.org» написала о новом доме для сирот и переселенцев из ветхого жилья в поселке Игра. Долгожданное жилье оказалось в прямом смысле оказалось «с душком». Люди обнаружили в своих новых квартирах плесень, которую не могут вывести уже несколько лет. По словам специалиста регионального отделения общественной организации «Общероссийский народный фронт» Сергея Береснева, слова которого приводит издание, проблемы в доме начались из-за того, что строители вывели канализационную отдушину не на улицу, а на чердак здания, где скапливаются испарения.

В обзоре использованы материалы: day.org.ru, udmtv.ru, izh.kp.ru.