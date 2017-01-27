Москва. Россия. Россияне назвали размер приемлемой пенсии. Как пишет НТВ, опрос жителей страны провел Российский государственный социальный университет (РГСУ).

Подавляющее большинство опрошенных – 76,8% – считает приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей. Ожидания почти трети населения ограничиваются 15–20 тыс. рублей, что сравнимо с уровнем сегодняшних средних выплат людям, которые находятся на заслуженном отдыхе.

Эксперты считают, что представление многих россиян о пенсиях формируются из текущего среднего размера пенсии, а большинство граждан устроят выплаты, которые составят не менее 40% утраченного заработка.

36,5% опрошенных согласны на пенсию в размере 20-30 тыс. рублей, 28,1% жителей считают нормальной сумму в 15–20 тыс. рублей. Каждый десятый назвал оптимальным размером выплаты в 10-15 тыс. рублей. Пенсию в размере 30-40 тыс. рублей хотели бы получать 22,7% респондентов.

На сегодняшний день средний размер пенсии по стране немногим превышает 13 тысяч рублей. С 1 февраля эти выплаты будут проиндексированы. Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам вырастут на 5,4%.