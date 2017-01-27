Глазов. Удмуртия. Глазовское «Чепецкое управление строительством» заплатит 3,7 млн рублей за незаконные перевод сотрудников на неполный рабочий день. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«В ходе проверки установлено, что в нарушение положений трудового кодекса России режим неполной занятости на предприятии с марта 2015 года по июль 2016 года введен работодателем с нарушением процедуры», - говорится в сообщении надзорного органа.

Также предприятие не обеспечило своих сотрудников работой после указанных изменений.

«Таким образом, локальные акты, устанавливающие в организации режим неполной занятости, приняты с нарушением трудового законодательства», - уточнили в ведомстве.