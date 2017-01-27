Ижевск. Удмуртия. Увеличение количества туристов из Китая ждут в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики, гости из Поднебесной прибудут в регион на туристическом поезде, маршрут которого пройдет по всей территории России.

Министерство культуры и туризма подготовило варианты программы на 7-8 часов с посещением достопримечательностей Ижевска: объекты промышленного туризма, Свято-Михайловский собор, музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Михаила Калашникова. Планируется, что первые гости из Китая посетят республику уже этой весной в марте-апреле.

Напомним, что в октябре 2016 года Удмуртия подписала соглашение с китайской корпорацией «Гуантонг» и «Фондом «Дом Русско-Китайской дружбы». Стороны договорились о сотрудничестве в области реализации проекта «Торговый парк и электронная торговая площадка Западного региона Синьцзян Шелкового пути», создания условий для выхода малого и среднего бизнеса на рынок Китая, развития туризма и двухсторонних международных отношений между Удмуртской Республикой и Китайской Народной Республикой.