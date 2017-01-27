Ижевск. Удмуртия. «Ижсталь» на домашнем льду уступила «Рязани». Встреча с соседом по турнирной таблице закончилась со счетом 4:1 в пользу гостевого коллектива.

В конце первого периода «сталевары» открыли счет в матче. Результативными действиями отметилось три Лоптев-Кочуров-Королев, последний из которых стал автором забитой шайбы.

В последующем ворота поражали исключительно гости. Во втором игровом отрезке Роман Крикуненко, Егор Кривченко и Алексей Турчанинов добились для своей команды комфортного преимущества перед заключительным периодом, в котором Алексей Ефимов забил четвертый гол «Рязани».

В итоге, 4:1 уверенная выездная победа гостей.

«Это, наверно, худший матч после того, как я принял команду. Ничего не предвещало такой игры, достаточно нормально прошла подготовка. Я пока сам не совсем понимаю, что произошло. Сказал сейчас в раздевалке, что в этой ситуации мне нескольких человек жалко. Конкретно не буду назвать - кого. Есть у нас люди, которые живут в раздевалке с утра до вечера, приходят в Ледовый дворец, переживают, живут этой командой, как будто это последнее, что у человека осталось. Хотя человек-то состоявшийся… Мне на самом деле очень жалко. Ну, а команда безвольно сыграла. Я думаю, что мы пока не заслуживаем места в плей-офф, как будет дальше, посмотрим», - приводит слова наставника «Ижстали» Сергея Душкина клубная пресс-служба.

После 42 игр «сталевары» располагаются на 19-месте в Высшей хоккейной лиги. В активе команды 61 очко. Напомним, что борьбу за кубок братины в серии плей-офф продолжают 16 лучших коллективов регулярного чемпионата.

Ижсталь - ХК Рязань (голы и моменты)