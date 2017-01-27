Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска выиграл 700 тыс. рублей в новогодней лотерее. Как сообщает пресс-служба «Столото», счастливый билет Валерию Русанову подарил отец. «Он и подарил каждому из домочадцев по билету, даже написал на них наши имена!» - сообщил мужчина.

«31 декабря у меня день рождения, мы всей семьей отмечали праздник и передачу не смотрели. На следующий день я вошел в комнату и увидел, как моя маленькая дочурка внимательно рассматривает билеты. И решил проверить результат тиража. Первый же билет, который она мне протянула, оказался счастливым! Самое невероятное, что подписан этот билет был как раз для нее!» — рассказал Валерий.

Победитель отметил, что выигрыш поможем ему решить жилищный вопрос.