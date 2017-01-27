Мехико. Мексика. Жители Мексики начали кампанию против американских товаров. Как пишет Взгляд, акция протеста началась после запуска хэштега #AdiosStarbucks («Прощай, «Старбакс»).

Жители страны подхватили идею и добавили названия американских компаний — Walmart, McDonalds, Ford, KFC, Costco и Home Depot.

Участники кампании призвали мексиканцев отказаться от товаров американского производства и перейти на отечественную продукцию. При этом некоторые активисты все же отмечают, что значительная часть компаний имеет весьма опосредованное отношение к США, поскольку работает в Мексике через национальные компании и с использованием местных ингредиентов.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп в ходе подготовки к выборам пообещал построить стену на границе с Мексикой. Хотя указ о начале реализации этого проекта уже подписан, Мексика и Конгресс США отказываются выделять деньги на проект.