Ижевск. Удмуртия. Следователи Ижевска начали проверку после падения мужчины из окна многоэтажки. Как сообщает пресс-службу регионального СКР, случай произошел на улице Ворошилова в Ижевске.

Тело погибшего обнаружили прохожие 26 января, около 12:00.

«По данным проверки, 29-летний погибший в доме арендовал квартиру, проживал с семьей, работал монтажником по установке пластиковых окон», - уточняется в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, предположительно, падение произошло из окна подъезда, расположенного между восьмым и девятым этажом.