Ижевск. Удмуртия. 17 человек остались без жилья в Удмуртии из-за обманных действий трёх «черных» риелторов. Об этом журналистам рассказала помощник прокурора Первомайского района Ижевска Елена Прокашева.

«Подсудимые в период времени с 2013 по 2015 годы подыскивали пожилых лиц или лиц социально неблагополучных. При этом уговаривали их продать недвижимое имущество, которое у них находится в собственности, обещая им приобрести иное жильё, однако своей обязанности они исполняли», - сказала Прокашева.

Сумма ущерба составила более 13 млн рублей. На имущество чёрных риелторов наложен арест. При этом нужно отметим, что суммы стоимости арестованного имущества недостаточно для покрытия нанесённого ущерба.

В данный момент уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения. Подсудимые находятся под домашним арестом. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.