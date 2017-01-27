Москва. Помощник Помощник Президента России Герман Клименко опроверг сообщения СМИ о своем предложении ограничить интернет в стране по «китайской модели». Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Приписываемые Клименко заявления появились после лекции «Информационная безопасность России», прочитанной в рамках курса «Армия и общество» в Военной академии Генштаба.

«Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», - цитировали СМИ слова Клименко, отмечая, что он заявил, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России.

Сам Герман Клименко привел расшифровку своей речи: «На сегодняшний день в мире есть всего 2 модели контроля над социальными сетями. Первая – это китайская. Китайцы, я подозреваю, чуть менее щепетильны в вопросах мнения общества. В принципе сама по себе угроза от социальных сетей для управления государством была понятна достаточно давно. Китайцы поступили радикально - они просто ограничили свой интернет.

В США достаточно все просто - все социальные сети полностью подчиняются законодательству.

Мы же находимся в очень странной позиции в текущий момент, когда на территории РФ действует зарубежная компания, осуществляет свою деятельность, зарабатывает деньги, некоторые из них даже зарегистрированы. Тем не менее, ни на один запрос наших правоохранительных органов они не отвечают. Мало того, что на нашей территории работают компании, которые не платят налоги, не коммуницируют с нашими правоохранительными органами, для них это является еще и большим конкурентным преимуществом».

Герман Клименко - Оксана Ткачева тут прямую речь мою... | Facebook

Напомним, в декабре Герман Клименко заявил, что страна должна быть готова к отключению от мирового интернета.