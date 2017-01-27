Ижевск. Удмуртия. Повредившую крыло полярную сову приютили в следственном изоляторе №2 Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, для редкой птицы соорудили просторную клетку.

Известно, что ночью часовой первого поста обнаружил, что сова во время охоты на галку зацепилась за колючую проволоку заграждения и упала на землю контрольной площадки. К утру птица так и не смогла самостоятельно взлететь. Тогда сотрудники следственного изолятора увезли ее в ветеринарную клинику.

«Оказалось, что птица поранила крыло. После осмотра ей наложили два шва и дали рекомендации по ее питанию, - рассказывает старший инспектор организационно-аналитической группы СИЗО-2 Александра Вольская. - Ветеринар определил, что спасенная хищница по всем признакам является полярной совой. Это крупная птица, самка, белого цвета местами с темным оперением, весом приблизительно 1,5-2 килограмма. В природе она обитает в тундре, но временами прилетает и в более южные регионы»

После визита к ветеринару сову вернули в следственный изолятор. Здесь она пробудет еще некоторое время, пока не поправится. А для того, чтобы птица скорее могла вернуться на волю, сотрудники СИЗО-2 ухаживают за ней, кормят и даже соорудили для нее просторную клетку.