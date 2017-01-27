Ижевск. Удмуртия. 11,1 тыс квартир построили в Удмуртии за 2016 год. Как сообщает Удмуртстат, это почти 652 тыс. кв. м. жилья.

Отмечается, также, что в прошлом году жилые дома общей площадью 287,8 тыс. кв. м. построены населением.

В рейтинге регионов Приволжского федерального округа Удмуртия в январе-декабре 2016 года заняла 11 место по вводу жилья на душу населения (429,7 кв. м на 1000 жителей).

Группу лидеров при этом возглавили Ульяновская область, Республика Марий-Эл, Республика Башкортостан.

Также статистики сообщают, что в регионе за прошлый год увеличился объем строительных работ, который составил в общей сложности 36,5 млрд рублей, что на 2,2% больше в сравнении с 2015 годом.

По этому показателю Удмуртская Республика среди регионов ПФО находится на 9 месте, опередив Пензенскую и Кировскую области, республики Чувашия, Мордовия и Марий-Эл. Лидерами выступили республики Татарстан и Башкортостан, объём строительных работ которых составил 286,6 млрд. рублей и 190,9 млрд. рублей соответственно.