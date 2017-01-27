Ижевск. Удмуртия. Нарушения по очистке дорог и пешеходных переходов от снежных валов выявлены на 10 улицах Ижевска. Как рассказал журналистам прокурор Ленинского района Ижевска, старший советник юстиции Андрей Марков, возбуждены административные производства в отношение должностного лица.

«Нарушаются требования ГОСТа. [...] Нашей проверкой были выявлены такие нарушения на 10 улицах Ленинского района. В частности, Баранова, Клубной, Депутатской и других. По всем выявленным нами нарушениям были вынесены и сформированы представления в адрес заказчика - это муниципальное учреждение служба благоустройства и хозяйства Ижевска, а также исполнителя производителя этих работ - это МУП «ДРЭУ», - отметил Андрей Марков.

Возбуждены административные производства по всем этим фактам за нарушение содержания дорог. Ответственность за данное нарушение на должностных лиц от 2 до 3 тыс. рублей, на организацию 300 тыс. рублей.

В настоящее время дорожно-снежные валы на этих участках убраны.