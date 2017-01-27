Ижевск. Удмуртия. Водитель отечественной легковушки погиб после столкновения с «КамАЗом» в Малопургинском районе. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла на трассе Елабуга-Пермь.

Известно, что на 136 км дороги водитель «ВАЗа» 1993 года рождения выехал на встречку, где столкнулся с «КамАЗом». Погибший молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности на территории Пермского Края по статье 12.7 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).