Пенза. Пензенская область. Уголовное дело возбудили после обрушения кровли на ТЭЦ №1 в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Пензенской области.

«По предварительным данным, сегодня на территории ТЭЦ № 1 по адресу улица Новочеркасская в городе Пензе в турбинном цеху произошло частичное обрушение кровли, а также разрыв паропровода. В результате происшествия погиб работник, 1964 года рождения», - отмечают следователи.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным Газеты, в ночь на пятницу, 27 января, в городе произошли новые порывы теплотрасс.

«С учетом новых порывов без тепла остаются 165 домов», — сказал мэр Пензы Виктор Кувайцев на городском штабе по ЧС.