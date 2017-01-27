Ижевск. Удмуртия. В Ижевске несколько человек обвинили в обналичивании 800 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, молодые люди заработали на этом 11 млн рублей.

Известно, что обвиняемые что с 2014 по 2016 год мужчины с использованием десяти подконтрольных ему юридических лиц создали «теневой банк», который осуществлял «обналичивание» и «транзит» денежных средств с целью оптимизации налогообложения заказчиков, и скрытия от налогового и финансового контролей наличных и безналичных денег.

Для этого средства перечисляли безналичным путем под видом фиктивных сделок с банковских счетов заказчиков на банковские счета специально используемых подконтрольных юридических лиц.

«В последующем перечисленные деньги снимались в наличной форме и передавались заказчикам либо перечислялись далее в безналичной форме на счета иных указанных заказчиками организаций», - говорится в сообщении надзорного органа.

За совершение этих действий один из участников получал от заказчиков вознаграждения в размере определенного процента от «обналиченных» сумм.

Отметим, что преступление выявили сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Удмуртской Республике.

В период расследования двое участников преступной схемы дали признательные показания и заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве, вследствие чего уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства.

За совершение преступлений злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.