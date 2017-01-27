США. Ученые из трех стран – США, Испании и Японии – впервые создали гибрид человека и свиньи. Как сообщает Лента, эмбрионам дали развиваться в течение 3-4 недель, а потом уничтожили «по этическим соображениям».

Биологи для создания химер ввели один из трех типов человеческих индуцированных стволовых клеток в свиных зародышей. Было создано более 1,4 тыс. эмбрионов. Их поместили в свиноматки, где они успешно развивались.

«Отслеживание динамики человеческого материала проводилось при помощи флуоресцентного белка, на производство которого были запрограммированы человеческие стволовые клетки», - отмечает издание.

В результате эксперимента в свином эмбрионе удалось сформировать клетки, которые являются предшественниками различных тканей: сердца, печени, нервной системы.

Конечной целью своих опытов ученые видят разработку эффективной методики выращивания органов, пригодных для последующей трансплантации пациенту.