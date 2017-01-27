Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска решила отказаться от проекта создания на в городе четырех образовательных комплексов и объединения школ. Об этом журналистам рассказала начальник управления образования города Светлана Петрова.

«Мы прошли экспертную комиссию министерства образования Удмуртии по оценке последствий реорганизации школ, - сказала Петрова. - Комиссия единогласно приняла решение объединение школ считать нецелесообразным. Поэтому мы идем сейчас другими вариантами».

Напомним, решение об объединении школ было принято в сентябре 2016 года. Под одной крышей планировалось объединить школу №92 и детсад №271, школу№18 и детсад №46, школы №№93,7,73,94 и детсад № 204, школу № 20 и школу № 10.

После нескольких пикетов родителей и учителей, протестовавших против объединения, процесс был остановлен. Проект объединения был отправлен на доработку.