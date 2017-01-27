Ижевск. Удмуртия. Талисманом XXIII зимних спортивных сельских игр в Удмуртии станет звезда надежды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Выбор талисмана связан с легендой, бытующей в Якшур-Бодьинском районе. Талисманом игр является звезда, которая символизирует надежду спортсмена на победу.

Пять лучей звезды подобны олимпийским кольцам, цвета которых соотносятся с цветами флагов Удмуртии и Якшур-Бодьинского района, олицетворяют Мечту, Труд, Энергию, Надежду и Спорт, который является обобщающим последним элементом.

Шлейф звезды напоминает лыжню, которая уходит вдаль. На лыжне 24 звезды - 24 района, приезд которых ожидается на соревнования, а 25-я звезда - Якшур-Бодьинский район с его людьми, спортсменами, зрителями, болельщиками...

Отметим, что финальные соревнования пройдут с 22 по 25 февраля в селе Якшур-Бодья. По предварительным прогнозам, участниками спортивных игр станут около тысячи физкультурников и спортсменов из всех сельских районов Удмуртии. В

программе игр пройдут соревнования по лыжным гонкам, зимнему троеборью (полиатлону), хоккею с шайбой, спортивных семей, баскетболу, шахматам, шашкам, руководители районов примут участие в соревнованиях по стрельбе, дартс и лыжных гонках. Напомним, что сборные команды районов формируются по результатам отборочных соревнований.

В настоящее время строители завершают работы в Якшур-Бодье над объектами.