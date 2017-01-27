Ижевск. Удмуртия. В выходные дни на территории Удмуртии похолодает до -20 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

По информации синоптиков, сегодня днём, 27 января, антициклон ненадолго уступил место высотному циклоническому образованию с центром над Башкирией, в фронтальной системе которого в Ижевске и ряде других районов и городов наблюдается снег.

В выходные дни антициклон вновь усилит своё влияние, давление будет расти. Ожидается преимущественно сухая и тихая погода. Ночью температура воздуха составит -20,-25 градусов по Цельсию, по южным районам до -17 градусов, днём ожидается -15,-20 градусов.

«В ночь на понедельник прогнозируется -18, -23 градусов по Цельсию, днём воздух прогреется до -12,-17 градусов», - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Синоптики также отметили, что в ночь на четверг температура в Удмуртии опустилась от -23 градусов в южных и центральных районах до -33 в северных и северо-восточных.

«Прошедшей ночью температура воздуха в Удмуртии составила -21,-28 градусов по Цельсию», - заключили в Гидрометцентре.