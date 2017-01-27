Москва. Законопроект о декриминализации семейного насилия одобрили в Госдуме в третьем чтении. По данным Право.ру, в начале февраля поправки в уголовный кодекс рассмотрит Совет Федерации.

Авторы законопроекта уверены, что изменения помогут для однозначного толкования положений статьи 116 УК РФ («Побои»). Дело в том, что в июле прошлого года после частичной декриминализации статьи состав части 1 перевели в КоАП. В результате побои, причиненные впервые, стали правонарушением, а не уголовно наказуемым деянием.

Одобренный Госдумой документ предполагает перевод в число административных правонарушений и «побои в отношении близких лиц».

Поправки вызвали широкий общественный резонанс.