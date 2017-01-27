Ижевск. Удмуртия. Заместитель главного врача детской городской клинической больницы №7 в Ижевске украла 1,1 млн рублей. Как рассказал журналистам помощник прокурора Октябрьского района Ижевска Станислав Котов, женщину признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.

«В 2010 – 2014 годах она систематически путем обмана с использованием служебного положения похищала денежные средства граждан под видом оплаты за оказание содействия в признании граждан негодными к военной службе и оформлении инвалидности», - сказал Станислав Котов.

Эти деньги подлежат безвозмездному принудительному изъятию в доход государства.

Суд осудил ее на 4 года условно с испытательным сроком 2 года.

В данный момент женщина уже не работает в этом медицинском учреждении.