Лондон. Великобритания. Бездомные захватили дом российского миллиардера Андрея Гончаренко в Лондоне. Как пишут Известия, на фасаде здания разместили плакат с надписью «Американское антиправительство в изгнании».

Стоит отметить, что по некоторым данным, в доме расположился хакер, которого разыскивают в США по обвинению во взломе компьютеров NASA и ФБР. По американским законам ему грозит до 99 лет лишения свободы.

Андрей Гончаренко владеет несколькими домами в Лондоне. Стоимость оккупированного особняка составляет 15 млн фунтов стерлингов. Здание построено в 1825 году.