Москва. Перепись населения России 2020 года может быть проведена с помощью интернета. Такую возможность рассматривает Росстат, сообщает Медуза со ссылкой на интервью главы ведомства Александра Суринова агентству ТАСС.

По словам руководителя статистической службы, через интернет анкеты смогут заполнить те, кто много времени посвящает работе, а также граждане, которые не готовы пригласить переписчика в дом. Александр Суринов добавил, что проект еще находится в стадии обсуждения, но Минкомсвязи России его уже поддержало.

Росстат рассчитывает, что через интернет удастся переписать хотя бы половину населения страны, поскольку «есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков».

Если проект реализуют, то анкеты можно будет заполнять на портале Госуслуг.

Напомним, что предыдущая перепись в России проходила в 2010 году. В ней отказались принять участие более 1 млн человек. Кроме того, 3,5 млн человек скрыли данные об образовании, 4 млн - об источнике заработка, а 4,6 млн – о месте работы.