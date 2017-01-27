Ижевск. Удмуртия. Штраф в полмиллиона рублей получила одна из управляющих компаний Ижевска за то, что ее руководитель пытался дать взятку судебному приставу. Об этом журналистам рассказал помощник прокурора Октябрьского района Ижевска Станислав Котов.

«Руководитель этой управляющей компании пытался дать взятку судебному приставу за снятие ареста с денежных счетов управляющей компании», - сказал прокурор.

Сам руководитель привлечен к уголовной ответственности. Суд признал его виновным в совершении преступления по статье 291 уголовного кодекса России («Дача взятки должностному лицу»).