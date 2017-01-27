Калифорния. США. Возможность входа в аккаунт с помощью электронного ключа появилась в социальной сети Facebook. Как пишут Известия, новую функцию защиты от несанкционированного доступа к учетной записи анонсировала администрации сайта.

Доступ к профилю теперь можно получить с помощью USB-флэшки. Она будет играть роль электронного ключа.

Зарегистрировав физический ключ безопасности, пользователи смогут получить доступ к своим данным, подключив флешку к компьютеру или ноутбуку. При этом сам код безопасности запоминать не нужно.

В администрации Facebook уточняют, что пока не стоит полностью переходить на такой способ обеспечения безопасности, так как новая функция пока работает не во всех браузерах.