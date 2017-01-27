Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии стал победителем популярной телевизионной игры «Поле чудес». Отправившись в Москву, он не только выиграл программу, но и получил творческое признание.

Как рассказал ИА «Сусанин» сам герой передачи Рамиль Нуриманов, на игру с Леонидом Якубовичем он отправился уже во второй раз. Впервые он побывал в знаменитой студии с барабаном еще в 2012 году, куда попал благодаря своей песне «Государство Россия». По словам автора, композиция привлекла внимание руководства телеканала и впоследствии он исполнил ее в эфире. «В прошлый раз я был в первой тройке игроков, но победить и выйти в финал не смог, меня опередил другой участник», - отметил Рамиль.

Впоследствии, первая игра можгинца принесла ему творческое признание. После игры песней заинтересовался продюсерский центр «Динамо» и Виктор Дробыш, который руководит детско-юношеским ансамблем «Динамичные ребята». Именно этот коллектив сейчас исполняет песню Рамиля.

В 2017 году редакция «Поле чудес» решила вновь пригласить эрудита на программу. «В этот раз я уже поехал не один, а с супругой Алиной, которая, я считаю, и стала моим главным талисманом и вдохновила меня на отличную игру. В этот раз я уже меньше испытывал волнение и вел себя абсолютно естественно», - рассказал победитель.

По словам Рамиля Нуриманова, в Москву он приехал не с пустыми руками. Леониду Якубовичу он привез мочалки из своего родного города Можга, национальное татарское блюдо чак-чак и военный шлем дедушки. Для всех зрителей в зале он спел еще одну свою песню – «Пламя Победы», которая посвящена Великой Отечественной войне.

Динамичные ребята - Государство Россия