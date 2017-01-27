Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии вышли с инициативой в Государственную думу России с тем, чтобы приравнять электронную сигарету к табаку. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции первый зампред Госсовета республики Светлана Кривилева.

«Суть в том, чтобы приравнять электронную сигарету к табаку. Кстати, я хочу сказать, вы знаете уже да, что Минздрав вышел с такой инициативой, Владимир Владимирович Путин поддержал, что те, кто родился с 2015 года, им не будут продавать сигареты, что электронную сигарету приравнять к табаку. И я думаю, что наша инициатива будет поддержана», - сказала Кривилева.

Напомним, о том, что такое вейпинг, когда он появился в Удмуртии и насколько вредно курить электронные сигареты, ранее выяснила корреспондент информагентства «Сусанин».

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