Ижевск. Удмуртия. Еще четыре ижевских школы теперь смогут принимать к себе учеников со всего города. От закрепленных территорий с этого года освободили лицеи №24, №86, №95 и спортивную школу №32.

Таким образом, право набирать школьников со всего города в Ижевске теперь имеют 11 школ - №№ 29,30,41,25,32,86,98,95,24,44,82.

«Изменение закрепленных территорий производилось с учетом прогноза будущих первоклассников. Мы всегда стараемся учитывать такой важный фактор, как шаговая доступность, в соответствии с правилами и нормами мы должны обеспечить эту доступность каждому первокласснику», - рассказала журналистам начальник управления образования Ижевска Светлана Петрова. Она отметила, что по закону расстояние от дома до школы должно составлять не более 500 метров.

Таким образом, первоклассники, которые раньше были закреплены за школой №24, смогут поступить в школы 40,28 и 67; за лицеем 86 - в школы 83,87,63; за лицеем 95 - в школы 60,100,51; за школой 32 - в школу №50.

С 28 января образовательные учреждения Ижевска начнут принимать документы для поступлении в первый класс. Подать их можно будет двумя способами - дистанционно на сайте госуслуг и непосредственно в школе. Всего в 2017 году в Ижевске за парты сядут около 9 тыс. первоклассников.