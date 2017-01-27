Липецк. Липецкая область. Липецкая школьница получила компрессионный перелом позвоночника в маршрутке. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, 9-летняя девочка находится в травматологическом отделении областной детской больницы.

Известно, что инцидент произошел накануне, 26 января. Девочка вместе с матерью ехала в маршрутке. По предварительным данным, на улице Боевой водитель не притормозил перед «лежачим полицейским», в результате автобус подпрыгнул. Школьница сильно ударилась, её пришлось госпитализировать.

По факту произошедшего проводится проверка.