Ижевск. Удмуртия. Депутаты Государственного совета Удмуртии вышли с инициативой внести поправки в четыре федеральных закона. Как сообщила журналистам на пресс-конференции первый зампред Госсовета региона Светлана Кривилева, они коснутся законов «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «О средствах массовой информации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Новшества затронут публикации в СМИ с подробностями совершения суицидов.

«К примеру, об информации, информационных технологиях и защите информации после слов материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, дополнить следующими словами: самоубийство, включая информацию о способах его совершения, условий и обстоятельствах, совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства», - сказала Кривилева.

Она также уточнила, что соответствующие поправки основываются на опыте других государств.