Ижевск. Удмуртия. Две ижевские школы с 2017 года поменяли свой профиль. Гимназия №24 теперь будет носить название информационно-технологического лицея, а школа №43 станет кадетской.

«В прошлом году наша гимназия стала одной из 500 лучших школ России. Да, с 1 января мы получили новое название, но при этом мы сохраняем все традиции, которые сформировались в нашей школе», - отметила директор ИТ-лицея Людмила Погудина.

Основными направлениями ИТ-лицея станут робототехника и программирование, которые будут изучаться здесь с 1 класса. По словам директора, с этого года учебное заведение будет принимать учеников со всего города. 50 человек возьмут в первые классы - тех, кто успеет первым подать заявление. Документы на поступление будут принимать с 28 января.

Кадетская школа появится в районе «Буммаш», на базе школы №43. Основным ее направление станет военно-патриотическое воспитание и формирование здорового образа жизни.