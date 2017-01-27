США. Семейная жизнь известной голливудской пары Анджелины Джоли и Бреда Питта станет основой для документального фильма. Авторы обещают рассказать обо всех подробностях их знакомства, брака и развода, пишет РГ.

Автором сценария выступит писатель Йен Гальперин, известный своими разоблачениями о жизни голливудских звезд, в том числе о Майкле Джексоне, кончину которого он предрекал задолго до смерти певца. Пророческие качества не подвели его и в случае с Анджелиной Джоли и Бредом Питтом, разрыв которых он предсказал в 2009 году. Сведения, которые ему удалось узнать о совместной жизни самой красивой пары Голливуда он собрал в книгу «Бранджелина» (Brangelina), ставшей бестселлером.

Авторы будущего фильма интригуют тем, что в картину с рабочим названием «Сломленные: Невероятная история Бранджелины» (Broken: The Incredible Story of Brangelina) будут включены и эксклюзивные материалы, особенно те, что касаются интимной жизни актеров. Наибольшим потрясением для поклонников, считает Гальперин, станет то, что до официального развода Джоли и Питт уже год не жили вместе.

Напомним, что о разводе Анджелины Джоли и Бреда Питта стало известно осенью 2016 года. А поженились они официально лишь 23 августа 2014 года, после 9 лет совместной жизни. У них шестеро детей, трое из которых приемные. Считается, что именно разногласия по поводу их воспитания и могли стать причиной разрыва. Отношения супругов достигли такого накала, что в декабре 2016 года Джоли даже не пустила детей на день рождения отца.