Ижевск. Удмуртия. Татьяна Запивалова из Удмуртии, которая получила звание «Мисс грация» на «Татьяне Поволжья – 2017», поделилась своими впечатлениями о конкурсе с корреспондентом информационного агентства «Сусанин».

Принять участие в окружном первенстве красоты девушка хотела еще в прошлом году, но ей не хватило решительности. Однако в новом году ей удалось преодолеть свои страхи.

По словам студентки УдГУ, «Татьяна Поволжья» прошла на высшем уровне. Девушки преодолели несколько ступеней соревнований. На первом этапе конкурса – «Река моего региона», Татьяна Запивалова рассказала про реку Иж. В творческом номере участница из Удмуртии показала свою главную изюминку – тайский бокс, которым она занимается уже много лет. Кроме того, был интеллектуальный этап и многочисленные дефиле.

«Впечатления только самые положительные. Я очень рада, что приняла участие в этом конкурсе. Запомнилась особенно атмосфера конкурса, все организаторы, режиссёры и постановщики настоящие профессионалы своего дела», - отметила «Мисс грация».

Результатом поездки в Саранск Таня довольна.

«Титул «Татьяна Поволжья – 2017» был для меня не главной целью, наверное. Так как я ехала туда за опытом и достойно отстоять честь вуза, и у меня получилось», - говорит девушка.

В дальнейшем она также планирует принимать участие в подобных конкурсах, если появится такая возможность.

Напомним, что 14 окружной конкурс «Татьяна Поволжья-2017» прошел в Саранске 25 января. Татьяна Запивалова из Удмуртского государственного университета получила звание «Мисс гармония». Победительницей стала студентка Чувашского государственного университета Татьяна Семенова.