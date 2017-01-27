Ижевск. Удмуртия. Очередная рабочая неделя в новом 2017 году подходит к своему завершению. С 23 по 27 января в республике произошло много интересного, однако, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» выделили, на их взгляд, одни из самых важных событий, которые произошли в регионе за указанный период.

Пара строк #3: что произошло в Удмуртии за неделю

Полиция Удмуртии начала проверку после публикации скандального видео с участием сотрудника ГИБДД. На кадрах он наставляет на водителя боевой пистолет.

Концессионер камского моста передал все свои полномочия банку «ВТБ». Кредитная компания выделила еще миллиард рублей на завершение строительства.

Тестирование отечественного мессенджера закончили в Удмуртии. В дальнейшем программу будут использовать представители государственной власти.

6 кандидатов будут претендовать на пост ректора УДГУ. Сейчас в списке претендентов числится и действующий ректор учебного заведения.

Власти Ижевска решили отказаться от идеи по объединению городских школ в образовательные комплексы. В Минобрнауки посчитали, такие действия нецелесообразными.