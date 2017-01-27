Москва. Кремль прокомментировал слухи от снятии американских санкций с России. Как сообщает Интерфакс, с журналистами пообщался пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в Кремле не знают, насколько информация в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп подготовил документ об отмене антироссийских санкций, соответствует действительности.

«Нет, ничего об этом неизвестно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности», - цитирует издание слова Пескова.

Ранее журналист издания Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении России.