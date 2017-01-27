Ижевск. Удмуртия. 50 чиновников из Удмуртии понесли наказание за непредоставление сведений о своих доходах в 2016 году. Об этом 27 января рассказал старший помощник прокурора Октябрьского района Ижевска Станислав Котов.

«Проверки, проведенные в администрации Ижевска, включая все подразделения в районах, показали, что не изжиты факты предоставления служащими и руководителями неполных, недостоверных сведений о доходах. К дисциплинарной ответственности за данные нарушение привлечено практически 50 чиновников муниципального уровня и руководителей учреждений», - сказал Котов.

Также выявлены нарушения при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих. В 2016 году было возбуждено 12 административных дел. Общая сумма штрафов 200 тыс. рублей.

Напомним, что налоговую декларацию о доходах нужно предоставить не позже 2 мая 2017 года.

11 ноября 2016 года глава Удмуртии отправил в отставку вице-премьера правительства Андрея Кузнецова. Чиновник лишился занимаемого поста из-за неточности в декларации о доходах.

За 2015 год Кузнецов заработал 2,37 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок под индивидуальное строительство площадью 1642 кв. м., 2-х этажный жилой дом площадью 302,7 кв.м., и гараж площадью 103 кв. м. Помимо этого Кузнецов владеет двумя легковыми автомобилями - Mitsubishi Pajero и «Хонда Аккорд», мотолодкой «Нептун-500» и автоприцепом «ЛАВ».

Следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту проверки бывшего вице-премьера Удмуртии