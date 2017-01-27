Ижевск. Удмуртия. Новая медиагруппа «КОМОС - МЕДИА» появилась в Удмуртии. В ее состав вошли несколько федеральных и региональных СМИ, LOVE RADIO и сеть билбордов в Ижевске и Завьяловском районе.

Управляющим «КОМОС - МЕДИА» назначен Сергей Макаров.

Медиагруппа еженедельно выпускает газеты «Аргументы и факты в Удмуртии» и «АиФ. Здоровье» тиражом 10000 и 9900 экземпляров. Кроме того, в нее входят онлайн издание «АиФ» - udm.aif.ru и региональное информационное агентство «Сусанин», сайт которого в сутки посещают больше 12 тыс. пользователей.

Радийное подразделение «КОМОС - МЕДИА» представлено двумя радиостанциями: федеральным LOVE RADIO, запуск которого планируется в Ижевске на частоте 97.8 FM в ближайшие дни и радио «Республика FM», услышать которое можно в Можге на частоте 98.0 FM.

«КОМОС - МЕДИА» - холдинг полного цикла с собственным отделом производства и сетью рекламных конструкций «БилбордСеть», у которой более 270 рекламных сторон в Ижевске и Завьяловском районе.

«Клиент «КОМОС - МЕДИА» может рассчитывать на услуги по системе «одного окна» - от разработки идеи до ее воплощения в любом современном мультимедийном формате. Мы работаем с рекламодателями как Удмуртии, так и соседних регионов. В коллективе медиагруппы собрались одни из лучших профессионалов медиабизнеса», - рассказала коммерческий директор «КОМОС - МЕДИА» Екатерина Туранова.

Офис медиагруппы «КОМОС - МЕДИА» находится в Ижевске по адресу переулок Северный, 61, 3 этаж. Номер телефона рекламного отдела: 77-01-17, код Ижевска 3412.