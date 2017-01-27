Португалия. Известный на весь мир футболист Криштиану Роналду решил жениться. Как сообщает НТВ, спортсмен свяжет себя узами брака по настоянию своей матери.

Зарубежные СМИ считают, что избранницей 31-летнего Криштиану Роналду является 21-летняя модель Джорджина Родригес. Пара вместе лишь четыре месяца, но футболист уже думает о свадьбе и хочет детей. От новой девушки сына в восторге и мать Роналду.

Предполагается, что свадьба запланирована на 2018 год.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду более пяти лет встречался с российской моделью Ириной Шейк. А недавно прессу буквально взорвало заявление португальца о его о гомосексуальных предпочтениях. В конце 2016-го Роналду назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами, чем поверг в шок всех футбольных болельщиков.